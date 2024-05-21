Раздача продовольствия жителям Газы приостановлена ​​по соображениям безопасности

БАКУ /Trend/ - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявило о временной приостановке раздачи продовольствия жителям города Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Trend, об этом агентство сообщило в соцсети X.

"Раздача продовольствия была приостановлена ​​из-за отсутствия поставок и по соображениям безопасности", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что из 24 медицинских центров агентства остаются открытыми только 7. Из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов Керем-Шалом и Рафах сотрудники агентства не получали медикаменты в течение последних 10 дней.