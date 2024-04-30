Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Количество безопасных рабочих часов в ЗАО «AzerGold» превысило 5 миллионов

Общество Материалы 30 апреля 2024 11:00 (UTC +04:00)
Количество безопасных рабочих часов в ЗАО «AzerGold» превысило 5 миллионов

Читайте Trend в

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» осуществляет последовательные и системные меры по охране труда, технической безопасности с целью обеспечения стабильных и безопасных условий труда в сферах своей деятельности. В результате работы в этом направлении количество безопасных рабочих часов за весь период деятельности ЗАО превысило 5 миллионов.

Отметим, что Акционерное Общество создало безопасные условия труда на месторождениях и в производственной сфере на основе требований законодательства и прогрессивного международного опыта. Сотрудникам предоставляется специальный комплект одежды и средства индивидуальной защиты, отвечающие современным требованиям. Также строго соблюдаются требования по охране их жизни и здоровья, предотвращению несчастных случаев в процессе работы, а также другие требования по охране здоровья, безопасности, противопожарной защите.

Лента

Лента новостей

Читать все новости