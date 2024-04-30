Необходимо оказание зарубежной поддержки в преодолении минной проблемы - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 29 апреля 2024 года на заседании «Группы поддержки по разминированию», которая является координационным форматом стран-доноров в сфере разминирования, был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану в сфере разминирования.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, представители МИД и Агентства Азербайджана по разминированию, принявшие участие в заседании, проинформировали участников заседания о масштабах минной проблемы и разрушений, учиненных Арменией на территории Азербайджана, жертвах мин, достижениях и трудностях в области разминирования, необходимости зарубежной поддержки, а также о международной деятельности Азербайджана по минной проблеме.

"Была доведена до внимания необходимость зарубежной поддержки для скорейшего устранения минной проблемы, которая напрямую влияет на безопасность населения, чиня препятствия возвращению азербайджанцев на родные земли, восстановительным и реконструкционным работам на освобожденных от оккупации территориях. В ходе встречи было подчеркнуто, что эта помощь может помочь развитию, миру и примирению как условие гуманитарной солидарности. На мероприятии состоялся обмен мнениями по различным аспектам минной проблемы в нашей стране, и было согласовано продолжение обсуждений с целью решения вопросов в этом направлении", - говорится в сообщении ведомства.

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