Какие силы препятствуют миру между Азербайджаном и Арменией? - Сахиль Керимли на Yeni TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного договора может произойти в ближайшее время, если западные и европейские круги, некоторые международные силы, поддерживающие оккупационную политику Армении, не будут чинить препятствий. В этом смысле можно ожидать положительных результатов от предстоящей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью Yeni TV сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

По его словам, Армения наконец соглашается с правильной и справедливой, решительной позицией Азербайджана и приходит к миру. Однако радикальные реваншистские силы как за рубежом, так и внутри Армении пытаются помешать миру, совершая различные провокации.

"Похоже, что некоторые силы, имеющие интересы в регионе, все еще вмешиваются в процессы и пытаются создать противостояние, поддерживая реваншистов. Азербайджанское государство неоднократно заявляло, что в мирном процессе сторонам не нужен посредник. Но, к сожалению, США и ЕС все еще не отказываются от своих провокаций, пытаясь спрятаться за завесой посредничества. Они хотят оказать давление на Азербайджан через Армению. Можно с уверенностью сказать, что их планы потерпят фиаско и на этот раз", - сказал Керимли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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