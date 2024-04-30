Граждане Грузии смогут путешествовать в Китай без виз с 28 мая

БАКУ /Trend/ - Начиная с 28 мая 2024 года, граждане Грузии смогут въезжать в Китай без визы и находиться в стране до 30 дней подряд. Об этом сообщает МИД Грузии, передает Trend.

Установление безвизового режима между Грузией и Китаем было одним из результатов объявленного в конце июля 2023 года двустороннего стратегического партнерства между этими странами.

Отмена визового режима была анонсирована бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в сентябре прошлого года, а в феврале текущего года инициатива была подтверждена властями Китая.