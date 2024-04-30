Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях «Kurtaran-2024»

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих ВМС Азербайджана приняла участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2024», проводившихся в Восточном Средиземноморье.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе учений поисково-спасательными судами были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния, передаче экипажу продуктов питания и медицинских принадлежностей посредством водолазов, спасению экипажа при помощи специального оборудования.

Также с высоким профессионализмом были выполнены действия по сбросу с самолетов необходимых принадлежностей экипажу потерпевшего крушение судна, находящемуся на поверхности воды и нуждающемуся в помощи, выполнению прыжков с парашютом в море в целях эвакуации экипажа.

В международных учениях «Kurtaran-2024» принимали участие 52 представителя из 17 стран.

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