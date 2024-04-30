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Мадридский "Реал" интересуется турецким голкипером

Общество Материалы 30 апреля 2024 10:32 (UTC +04:00)
Мадридский "Реал" интересуется турецким голкипером

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Мадридский "Реал" планирует подписать контракт с еще одним турецким футболистом.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, испанский гранд заинтересовался Онуральпом Чевикканом.

Мадридский клуб видит в 18-летнем голкипере "Трабзонспора" будущую замену Тибо Куртуа. В настоящее время бельгиец не играет из-за травмы. Его заменяют Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

Отметим, что еще один молодой турецкий футболист Арда Гюлер также выступает за "Реал".

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