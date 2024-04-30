ЕС выделил 6 млн евро на развитие сельского хозяйства Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Европейский союз выделил правительству Узбекистана 6 млн евро (приблизительно 82 млрд сумов) на сельскохозяйственные реформы, передает Trend.

Этот грант направлен на поддержку внедрения Национальной стратегии продовольственной безопасности и здорового питания, а также руководящих принципов программного бюджетирования.

Соглашение между правительством Узбекистана и ЕС предусматривает общее выделение 20 млн евро для поддержки реализации Стратегии развития сельского хозяйства на период с 2020 по 2030 годы. В рамках этой поддержки ожидается поступление дополнительных грантовых средств в текущем и следующем годах.

Основная цель заключается в помощи Узбекистану в переходе к рыночно-ориентированному и устойчивому сельскохозяйственному сектору, который способен создавать больше рабочих мест и доходов для населения, а также обеспечивать доступ к безопасной и полноценной пище.

Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан отметила, что семейные фермерские хозяйства играют важную роль в экономике Узбекистана и являются основным источником занятости. Гранты будут направлены на реформы, способствующие адаптации этих хозяйств к изменяющемуся климату, защите окружающей среды и производству здоровой пищи.