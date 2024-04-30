В массовых захоронениях обнаружены останки 600 человек - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 27 апреля 2024 года в Азербайджане в общей сложности были обнаружены и извлечены останки не менее 600 человек (из них 124 были обнаружены в 2022 году, 133 - в 2023 году и 48 - в 2024 году).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня на брифинге заявила сотрудник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Сельджан Фамильзаде.

По ее словам, в ходе расследования были извлечены и помещены в банк данных генетические профили и проведена идентификация с генетическими профилями, извлеченными из биологических образцов, взятых у членов семей пропавших без вести, Были назначены 362 судебные медико-криминалистические экспертизы для уточнения вопросов о том, принадлежат ли представленные кости человеку, скольким лицам они принадлежат, причина смерти и т.д.

Всего было назначено 318 судебных молекулярно-генетических экспертиз (21 в 2023 году и 12 в 2024 году) из которых 54 по останкам, переданным Арменией в города Шуша и Ханкенди (один в 2024 году), 71 по останкам, обнаруженным на освобожденных от оккупации территориях (20 в 2023 и 3 в 2024 году),193 - по останкам лиц, похороненных на кладбищах неизвестных шехидов на территории страны. Из них были составлены и представлены в следственный орган заключения 252 судебных медико-криминалистических и 23 судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Напомним, что после освобождения Ходжалинского района, в массовых захоронениях было обнаружено множество останков. В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - 8 человек. На сегодняшний день установлены личности 9 человек.

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