Стоимость недвижимости в Тбилиси за год выросла на 13%

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года индекс цен на жилую недвижимость (RPPI) в Тбилиси вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", передает Trend.

RPPI ограничен Тбилиси и включает только рынок новой жилой недвижимости, в том числе многоэтажных домов (квартир) и частных домов.

За последний год цены на квартиры в новостройках выросли на 12,9%, а на новые частные дома – на 13,3%.

В сравнении с предыдущим кварталом, рост составил 1,2% и 0,7% соответственно.

Согласно данным "Сакстата", самые дорогие квартиры находятся в центральных районах Мтацминда и Ваке, в то время как самые доступные — в спальных районах Самгори и Глдани.