Иран сократил внешний долг

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд заявил о значительном уменьшении внешнего долга Ирана в 2023 году, подчеркнув, что как Иран, так и Алжир имели самые низкие уровни внешнего долга на Ближнем Востоке и в Центральной Азии за прошлый год, передает Trend.

В своем новом отчете под названием "Экономические перспективы Ближнего Востока и Центральной Азии" Международный валютный фонд проанализировал объем внешнего долга 28 стран региона, включая Иран.

Согласно отчету, в 2023 году соотношение внешнего долга Ирана к ВВП составило всего лишь 1,7%, что ниже, чем у всех стран Ближнего Востока и Центральной Азии, за исключением Алжира.

Внешний долг Ирана в 2023 году значительно сократился по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году соотношение внешнего долга Ирана к ВВП составляло 2,2%, а в 2023 году этот показатель снизился на 22%.

Отмечается, что средний уровень долга стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии к их совокупному валовому внутреннему продукту в 2023 году оценивается в 47,8%.