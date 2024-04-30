В Сумгайыте обнаружены и изъяты боеприпасы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории города Сумгайыт обнаружены боеприпасы.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что на место незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, содержали пять пригодных для боевого применения ручных гранат F-1, 3 взрывателя УЗРГМ (Унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и одну дымовую шашку.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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