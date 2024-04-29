МИД Турции осудил резолюцию Национального собрания Франции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно резолюции, принятой Национальным собранием Франции 29 апреля 2024 года, касающейся ассирийцев и халдеев, передает Trend.

Отмечается, что данная резолюция, включающая обвинения в адрес Османской империи, лишена правового и исторического обоснования.

«В прошлом году французское правительство заявило, что не поддерживает аналогичную резолюцию, принятую Сенатом Франции. Тот факт, что те же самые необоснованные обвинения на этот раз вносятся в повестку дня Национального собрания депутатами от правящей партии, является примером попыток исказить исторические события в политических интересах», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Официальная Анкара подчеркивает, что парламенты не обладают полномочиями для интерпретации и оценки истории.

«Эта резолюция также противоречит Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая гласит, что обвинение в преступлении геноцида может быть предъявлено только компетентным судом», - резюмирует МИД Турции.