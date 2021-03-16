В Азербайджане разоблачены противоправные действия еще одного должностного лица

БАКУ /Trend/ - Органы прокуратуры Азербайджана продолжают проводить меры по борьбе с должностными лицами, которые своими противоправными действиями бросают тень на государственную политику по защите окружающей среды и восстановлению экологического баланса.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру, по материалам, поступившим из Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в связи с незаконной вырубкой и уничтожением деревьев и кустарников на земельном участке, выделенном в пользование центра отдыха Cənnət bağı (Райский сад) в Алтыагадж на территории Хызынского района, в Управлении вне-уголовного производства была проведена проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР. Ведение следствия по уголовному делу поручено Главному управлению по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

В ходе следствия возникли веские подозрения в том, что директор центра отдыха Алиев Джахангир Рамиз оглу оставил без охраны территорию, переданную в пользование центра на основании заключенного с Алтыагаджским национальным парком контракта, нанес ущерб деревьям и травяному покрову, незаконно вырубил 2039 различных видов деревьев, кустарников и других видов зеленых насаждений, а также в ходе различных строительных и земляных работ умышленно повредил плодородный слой почвы и тем самым нанес ущерб природе и охраняемым законом интересам Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на общую сумму 63 тысячи манатов.

В связи с указанными противоправными действиями Алиев Джахангир был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев с использованием своего служебного положения), 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.1(халатность). После завершения предварительного следствия уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)