Trend TV подготовил репортаж из Ходжавендского района

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Своим приездом в Ходжавенд Президент Ильхам Алиев вдохнул новую жизнь в эти земли, принес сюда благодать и обилие.

Об этом съемочной группе Карабахского бюро Trend сказал житель Ходжавендского района Шаиг Асланов.

По его словам, глава государства также побывал в селе Дюдюкчю Ходжавендского района.

«Село Дюдюкчю — древняя азербайджанская земля, и здесь всегда жили азербайджанцы. Из-за переселения сюда армяне составили большинство населения села. Позднее им удалось вытеснить отсюда азербайджанцев», — добавил Шаиг Асланов.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.

(Автор: Джейхун Алекперли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)