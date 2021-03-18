В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 40 тыс. учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинацию прошли 40 786 преподавателей. В последние дни данный показатель продолжает расти.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, процесс вакцинации продолжится и в праздничные дни.

«Мы должны принимать активное участие в вакцинации. Чем быстрее этот процесс будет осуществлен, тем раньше мы вернемся к нормальной жизни», — отметил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)