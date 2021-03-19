О режиме работы ПО «Азеригаз» в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" продолжит свою деятельность в праздничные дни, как и в прежнее время.

Как сообщили в пятницу Trend в ПО, для немедленного устранения возможных аварий (утечек газа, повреждений газопроводов по разным причинам, отказов счетчиков и т. д.) в основном на дежурстве будут работники аварийной службы. Гендиректор "Азеригаз" Руслан Алиев дал серьезное поручение в связи с устранением аварийных ситуаций.

Сотрудники отдела обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продаж газа будут работать также и в праздничные дни. Будут предоставляться наиболее важные услуги для обеспечения газоснабжения абонентов, включая восстановление закодированных, утерянных или поврежденных смарт-карточек. Кроме того, будут рассматриваться обращения в связи с внесением в базу и активацией карт газовых счетчиков Zenner. Бригада из 50 инженеров будет на месте работы в административном здании Бакинского регионального управления продаж газа, на служебных участках в Абшероне, Мардакяне и Сабунчи с 10:00 до 15:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по воскресеньям. Клиенты не будут обслуживаться только 21 марта.

По поводу любых трудностей в газоснабжении абоненты могут обратиться в ПО посредством колл-центров 104/185, страниц "Азеригаз" в соцсетях и по телефонному номеру (077) 3 104 104 в мессенджере Whatsapp.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)