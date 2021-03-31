В Азербайджане выявлено 2237 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 787 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 237 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 787 заболевших, скончались 29 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 261 713 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 238 125 человек вылечились, 3 567 – скончались. Продолжается лечение 20 021 активного больного.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 885 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 873 658 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Джаббар Гаръягдыоглу - пророк музыки Востока из города Шуша. Друг Федора Шаляпина, восхищение Сергея Есенина...(ВИДЕО, ФОТО)
Министерство образования Азербайджанской Республики сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане
Около половины грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО)
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана