В Азербайджане с 2024 г. пенсионеры и безработные будут выплачивать взносы на ОМС

БАКУ /Trend/ - Пенсионеры и безработные в Азербайджане с 2024 года также буду выплачивать взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), чтобы пользоваться пакетом ОМС, сообщили в пятницу в Государственном агентстве по обязательному медстрахованию в ответ на запрос Trend.

По данным ведомства, оказание услуг в рамках обязательного медицинского страхования указанной категории граждан после 2024 года будет регулироваться в порядке, предусмотренном законодательством.

Для этого будут разработаны исполнительные механизмы.

В соответствии с законом "О медицинском страховании", с 1 января 2021 года в Азербайджане взимаются взносы на обязательное медстрахование с работников государственного и нефтяного, негосударственного и ненефтяного секторов, физических лиц, выполняющих работы (предоставляющих услуги) на основе гражданско-правового договора, и предпринимателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)