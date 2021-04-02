В Азербайджане жильем обеспечены еще 30 семей шехидов и ветеранов войны

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство труда и социальной защиты Азербайджана предоставило квартиры 30 семьям шехидов и ветеранам войны, сообщает в пятницу Trend.

Новые квартиры предоставлены в городке "Шуша", расположенном в поселке Рамана Сураханского района Баку.

Жилой комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой.

Было отмечено, что до настоящего времени домами и квартирами обеспечены 9300 семей шехидов и ветеранов. В ближайшие пять лет жильем планируется обеспечить еще 11 тысяч лиц из этой категории.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)