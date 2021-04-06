TƏBİB обратился к пациентам с COVID-19 и лечащему медперсоналу

БАКУ /Trend/ - В последнее время появляется информация о случаях, когда пациентам с COVID-19 были сделаны неверные назначения, и лечение велось ненадлежащим образом. Подобные методы лечения, усугубляющие состояние больного, категорически недопустимы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Во многих странах на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научных источников разработаны протоколы лечения коронавирусной болезни для медицинских работников. Такие протоколы TƏBİB составляет с первых дней распространения вируса, они направляются в стационарные медучреждения и периодически обновляются.

"С учетом того, что в последнее время лечением коронавируса по индивидуальным просьбам и обращениям граждан также занимаются врачи других специализаций, рекомендуем медперсоналу и общественности ознакомиться с этими протоколами и использовать для лечения COVID-19 проверенные методы", - говорится в сообщении TƏBİB.

https://its.gov.az/files/9/Yetkin_shexslerin_mualicesi_protokol.pdf

https://its.gov.az/files/9/koaqulopatiya_03122020.pdf"

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)