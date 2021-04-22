Французские юристы находятся в Агдаме (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Французские юристы Яссин Якути и Элизе Арфи в сопровождении представителей местных СМИ прибыли в Агдам.
Как сообщает в четверг Trend, они посетили Агдамскую Джума-мечеть.
Французские юристы выразили сожаление в связи с увиденными ими в Агдаме разрушениями, последствиями актов вандализма.
После Агдама они отправятся в Гянджу.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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