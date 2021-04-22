Французские юристы находятся в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Французские юристы Яссин Якути и Элизе Арфи в сопровождении представителей местных СМИ прибыли в Агдам.

Как сообщает в четверг Trend, они посетили Агдамскую Джума-мечеть.

Французские юристы выразили сожаление в связи с увиденными ими в Агдаме разрушениями, последствиями актов вандализма.

После Агдама они отправятся в Гянджу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)