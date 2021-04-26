Завершено строительство 24-километрового участка новой дороги из Губы в Хыналыг

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство 24-километрового участка Алпан - Кюркюн - Сусай новой дороги Губа - Сусай - Хыналыг, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время строительные работы продолжаются в направлении Сусай - Хыналыг.

"Этот участок дороги проходит по территории со сложным рельефом на высоте 1 500 - 2 500 метров над уровнем моря. Поэтому зимой строительные работы были приостановлены. В будущем году планируется завершить строительство 30-километрового участка Сусай - Хыналыг и 4-километрового участка дороги в село Грыз", - сказал Наджафли.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)