ГЭЦ проведет выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ 25 городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 29-30 апреля проведет выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ 25 городов и районов Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Начало экзаменов - в 11:00. Допуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.

В выпускных экзаменах 29 апреля ожидается участие 12 818, 30 апреля - 17 707 человек.

29-30 апреля выпускные экзамены также пройдут в школах-интернатах, вечерних и заочных спецшколах, школах исправительных учреждений, школе на острове Чилов, а также в школах с обучением на английском и французском языках.

Учащиеся должны иметь при себе удостоверение личности, пропускной экзаменационный лист и справку о состоянии здоровья.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)