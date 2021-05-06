В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших - Оперштаб

БАКУ /Trend/ - Число выздоровевших в Азербайджане от коронавируса вдвое превысило число заболевших, что является позитивной тенденцией.

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в январе 2021 года коэффициент заражаемости коронавирусом в Азербайджане достиг 30 процентов.

Сегодня в Азербайджане фиксируется поэтапное снижение уровня инфицирования без ужесточения карантинного режима, отметила глава департамента.

Она сообщила, что на сегодняшний день коэффициент заражаемости COVID-19 в стране находится в пределах 10 процентов.

"Наблюдается положительная динамика. Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная", - сказала Гараева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)