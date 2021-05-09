Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать до 16 мая

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 16 мая в Азербайджане не будет работать общественный транспорт.

Как сообщает Trend, в связи с праздником Рамазан внесены изменения в порядок рабочих дней и режим карантина.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие 8-е и 16 мая будут рабочими вместо 11-го и 12 мая соответственно.

Поскольку День Победы над фашизмом во Второй мировой войне выпал на воскресенье, 10 мая согласно соответствующему законодательству будет нерабочим днем.

Таким образом, дни с 9-го по 15 мая будут нерабочими, включая дни праздника Рамазан. Рабочие дни начнутся с 16 мая.

В нерабочие дни общественный транспорт работать не будет.

(Редактор: Надир Насиров)