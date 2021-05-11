В Азербайджане выявлено 514 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1306 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 514 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1306 заболевших, скончались 15 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлен 327 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 308 317 человек вылечились, 4 713 – скончались, число активных больных составляет 14 571 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8 081 тест, в целом за все время пандемии – 3 346 012 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)