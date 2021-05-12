Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северный ветер днем сменится умеренным южным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 20-25, в Баку ночью - 12-14, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)