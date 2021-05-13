Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 12-16, днем - 23-28, в Баку ночью - 14-16, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба.

Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17, днем - 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)