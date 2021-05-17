Опубликовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 18 мая
БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание на 18 мая школьных телеуроков, транслируемых в рамках передачи «Время урока» на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство образования Азербайджана.
Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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