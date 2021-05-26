Прием заявлений для поступления в вузы и колледжи Азербайджана начнется в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни начнется прием заявлений для поступления в вузы и колледжи Азербайджана.

Об этом сказала на брифинге 26 мая председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, помимо лиц, впервые обратившихся в связи с приемом в вузы и колледжи, в приемных экзаменах за счет государственного бюджета смогут принять участие:

- дети граждан, которым была назначена инвалидность в результате защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана;

- члены семей шехидов;

- дети, потерявшие родителей;

- вынужденные переселенцы;

- граждане с I и II группами инвалидности, в том числе в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, абитуриенты из указанных категорий населения до заполнения электронного заявления должны пройти регистрацию в системе ГЭЦ в качестве лиц, участие которых в приемных экзаменах осуществляется за счет госбюджета, сказала она.

«Если в электронной базе соответствующего государственного органа нет нужных данных о гражданине, то система сообщает, что информация не найдена. В этом случае абитуриенты должны обратиться в соответствующий госорган», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)