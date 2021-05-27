МВД Азербайджана предупредило граждан в связи с международными спортивными мероприятиями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение об отмене с 31 мая и 10 июня части ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Несмотря на это, необходимо быть более ответственными и не забывать об угрозе коронавирусной инфекции. Нужно беречь себя и своих родных, окружающих людей, укреплять и развивать положительную тенденцию, достигнутую в динамике заражения в результате большой и напряженной работы", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД напомнили, что в июне в Баку будет проведен ряд международных спортивных мероприятий, поэтому болельщики и зрители должны соблюдать требования особого карантинного режима.

"Напоминаем, что в закрытых помещениях, в том числе на объектах общепита, в общественном транспорте обязательно нужно использовать медмаски, соблюдать социальную дистанцию во время отдыха на природе, на пляжах, в целом соблюдать правила особого карантинного режима", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)