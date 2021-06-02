USAID постоянно поддерживает реформы, направленные на развитие Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - USAID постоянно поддерживает реформы, направленные на развитие Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом директор миссии USAID по Азербайджану Джайдеф Синкх сказал в среду на совместной пресс-конференции организации "Деятельность гражданского общества во имя прозрачности" и национальной платформы "открытого правительства" для представления онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

По его словам, США постоянно поддерживают Азербайджан в проведении реформ по многим направлениям.

Джайдеф Синкх отметил, что похожая платформа обрела большой успех в США, и выразил уверенность в том, что и в Азербайджане платформа общественного контроля будет пользоваться большой популярностью.

"USAID как друг народа и правительства Азербайджана постоянно поддерживает реформы, которые направлены на развитие страны", - сказал директор миссии USAID в Азербайджане.

Напомним, что целями проекта являются получение от граждан видео-и фотодоказательной информации по ряду вопросов, волнующих общественность, и достижение их решения в соответствующих государственных органах. В то же время онлайн-платформа общественного контроля предоставляет общественности возможность оценить реакцию компетентных органов на поставленный вопрос.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni