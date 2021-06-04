Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - террористический акт против деятельности СМИ - AzTV

БАКУ /Trend/ - Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - террористический акт против деятельности СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине.