БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения подрастающего поколения качественными и безопасными продуктами питания, контроля выполнения действующего законодательства в области рационального физиологического питания и безопасности пищевых продуктов Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана начнет проверки в дошкольных учебных заведениях Баку, сообщили в понедельник Trend в агентстве.

Было отмечено, что в дошкольных образовательных учреждениях будут проверены условия хранения, транспортировки и реализации, маркировка и упаковка различных видов пищевых продуктов, а также минимальные показатели качества и безопасности, сопроводительные документы, подтверждающие эти показатели, соблюдение санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм в зонах хранения пищевых продуктов в целом.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)