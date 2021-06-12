На пастбища освобожденного Кельбаджара переносятся животноводческие и пчеловодческие хозяйства (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - Начался перенос на пастбища освобожденного от оккупации Кельбаджарского района Азербайджана животноводческих и пчеловодческих хозяйств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Рабочую группу по экономическим вопросам при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Перенос этих хозяйств осуществляется в рамках пилотного проекта.

До конца нынешнего года на пастбища Кельбаджара планируется перенести шесть овцеводческих хозяйств (более 10 тысяч голов скота).

Уже завершился перенос пяти хозяйств, принадлежащих кельбаджарским фермерам, а также племенных овцеводческих хозяйств ООО Azəraqrar Dövlət Emal və İstehsalat Birliyi при министерстве сельского хозяйства в заранее определенные места.

До реализации пилотного проекта были оценены риски переноса хозяйств на пастбища, совместно с местными исполнительными органами проведен осмотр территорий для обеспечения безопасности отар и пчелиных ульев, а также фермеров.

После определения рисков фермерам сообщили координаты мест, где будут размещены хозяйства.