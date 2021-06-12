Со следующего года в ситуации с COVID-19 наступит перелом - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возможно, со следующего года в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и инфекция будет проявляться локально в отдельных регионах.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в осенне-зимний период наблюдается некоторый рост инфекционных заболеваний. К этому времени число вакцинированных возрастет, после чего будет принято решение по ситуации.

Возможно, со следующего года в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и инфекция будет проявляться локально в отдельных регионах, считает Эйвазов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)