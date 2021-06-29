БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 1 июля вступают в силу штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды.

Об этом сказал заведующий правовым отделом ОАО «Тамиз шахар» Мирза Лачинов, сообщает во вторник Trend.

«Для физических лиц в первый раз предусмотрен штраф в размере 1000-1500 манатов, в следующий раз – 1500-2000 манатов, для юридических лиц в первый раз – 3000-4000 манатов, в следующий раз – 4000-5000 манатов.

По его словам, предусмотренные штрафы направлены на то, чтобы люди ограничили использование пластиковой посуды.

Напомним, что по действующему законодательству с 1 июля предпринимателям запрещено производить и ввозить пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки, тарелки, стаканчики. Кроме того, запрещена продажа данной продукции и использование ее во время оказания услуг в объектах торговли, общепита и др.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)