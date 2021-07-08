В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии
БАКУ /Trend/ - Завершено строительство 65 индивидуальных домов и ремонтно-восстановительные работы по более чем 6,3 тысячи жилым и нежилым объектам, разрушенным в результате армянской агрессии.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, реконструкция и ремонтно-строительные работы ведутся сегодня на территории 11 городов и районов.
Лента новостей
В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии
Конфедерация предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленная палата Тебриза подписали меморандум о взаимопонимании
Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам - гендиректор Nar (Интервью)
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС (ФОТО)
ЕС готов помочь Грузии укрепить экономическую ситуацию после кризиса в связи с COVID-19 – еврокомиссар
Правнук вдохновил Анара на создание сказок, которые воодушевили Арифа Гусейнова – и получился праздник (ФОТО)
Французское агентство развития готово инвестировать в будущие инфраструктурные проекты Азербайджана – посол
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Бразильская общественная активистка потребовала от Cronimet прекратить загрязнять реку Охчучай (ФОТО)