В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство 65 индивидуальных домов и ремонтно-восстановительные работы по более чем 6,3 тысячи жилым и нежилым объектам, разрушенным в результате армянской агрессии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, реконструкция и ремонтно-строительные работы ведутся сегодня на территории 11 городов и районов.