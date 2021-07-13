В Азербайджане на аукцион выставят 11 транспортных средств госструктур

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на аукцион будут выставлены автомобили, принадлежащие нескольким государственным структурам.

Как передает во вторник Trend, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики организует аукцион 27 июля.

На аукцион будут выставлены 11 транспортных средств Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева, ООО «Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства» Службы кадастра недвижимого имущества и адресного реестра и Автомобильного хозяйства, непосредственно подчиненного Главному управлению МТО МВД.

Стартовые цены варьируются в пределах 2500–8000 манатов. Желающие принять участие в торгах должны получить статус заказчика на сайте госслужбы (e–emlak.gov.az), пройдя регистрацию и оплатив задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости имущества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)