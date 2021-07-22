Брат Полада Гашимова выразил признательность за вклад в создание парка имени генерала-шехида

БАКУ /Trend/ - Каждый должен ответственно подходить к своей работе, как это делал Полад Гашимов, что необходимо для дальнейшего развития Азербайджана.

Об этом 22 июля на церемонии открытия парка имени Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова в Хатаинском районе Баку сказал его брат Ильхам Гашимов, сообщает в четверг Trend.

Он выразил признательность тем, кто внес вклад в создание и открытие парка.

«Выражаю глубокую признательность тем, кто внес вклад в это дело. Создание этого парка означает продолжение пути Полада Гашимова», - сказал он.

Отметим, что 22 июля в Хатаинском районе Баку состоялось открытие парка имени Национального героя Азербайджана генерала Полада Гашимова, погибшего в ходе боев на товузском направлении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)