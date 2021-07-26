Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, утром на полуострове прогнозируются кратковременные дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25, днем - 28-31, в Баку ночью - 23-25, днем - 29-31 градус тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, на остальной территории республики прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)