Очередная группа МЧС Азербайджана прибыла в Турцию для борьбы с лесными пожарами (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Очередная группа пожарно-спасательного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, отправленная в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, прибыла в братскую страну.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, группа уже вошла на территорию Турции и в настоящее время продвигается к области, где произошли пожары.
Отметим, что пожарно-спасательную группу МЧС на границе наряду с официальными лицами также встретили и местные жители.
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