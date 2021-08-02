Очередная группа МЧС Азербайджана прибыла в Турцию для борьбы с лесными пожарами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа пожарно-спасательного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, отправленная в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, прибыла в братскую страну.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, группа уже вошла на территорию Турции и в настоящее время продвигается к области, где произошли пожары.

Отметим, что пожарно-спасательную группу МЧС на границе наряду с официальными лицами также встретили и местные жители.