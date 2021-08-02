В Азербайджане дело подозреваемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом врача направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие по уголовному делу заведующего инфекционным отделением Центральной больницы Сабирабадского района, координатора по обследованию и лечению пациентов с коронавирусом Фазиля Магеррам оглу Алиева, передает в понедельник Trend.

Дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский районный суд.

Как сообщалось ранее, на основании поступившей в Сабирабадскую районную прокуратуру информации о незаконных действиях Ф.Алиева было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Ф.Алиев получил в качестве взятки за госпитализацию и лечение в вышеуказанной больнице пациентов с коронавирусом в целом 1 000 долларов США и 1 800 манатов.

Уголовное дело возбуждено по статье 311.3.2 (получение взятки) УК.

Ф.Алиев 23 апреля был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)