Названы даты экзаменов по способностям для поступления в вузы и колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названы даты проведения экзаменов по способностям для поступления в вузы на уровне бакалавра, а также в колледжи на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, сообщает в четверг Trend.

С датами проведения экзаменов можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)