В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 027 человек (версия 2)

(первая версия в 19:59)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 027 человек, скончались - 32, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 394 451 случай заражения коронавирусной инфекцией, 346 810 человека вылечились, 5 340 – скончались, число активных больных составляет 42 301.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 079 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 329 920

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )