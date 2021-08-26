Шушинцы посетили родной город через 29 лет (ФОТО)

ШУШУ /Trend/ - 26 августа еще 52 уроженца города Шуша посетили родной город, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

В поездке, организованной спецпредставительством Президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлением государственного заповедника города Шуша, впервые участвовали представители старшего поколения, участники Карабахской войны, интеллигенция.

Шушинцы посетили Джыдыр дюзю, осмотрели Гянджинские ворота, являющиеся символом города, и расстрелянные армянами во время оккупации города Шуша в 1992 году памятники Узеиру Гаджибейли, Натаван и Бюльбюлю, мечети Юхары и Ашагы Гевхар ага. Кроме того, им была предоставлена возможность увидеть свои дома.

Отметим, что первая поездка шушинцев в родной город была организована 19 августа, и в ней приняли участие 50 человек.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)