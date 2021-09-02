Экипаж ВВС Азербайджана, отправившийся на учения «Сокол ТурАз - 2021», находится в Турции

БАКУ /Trend/ - Экипаж ВВС Азербайджана, который примет участие в учениях «Сокол ТурАз - 2021», прибыл в турецкий город Конья, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

В целях подготовки к учениям, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по размещению личного состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

Отметим, что совместные учения продлятся до 17 сентября.