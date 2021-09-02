В рамках программы софинансирования зарплаты в Азербайджане 932 лицам выданы направления по подходящей вакансии

БАКУ /Trend/ - В рамках программы софинансирования части зарплаты в социальных рабочих местах Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выдало направления по подходящим вакансиям 932 лицам.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, большинство из них – члены семей шехидов, участники и инвалиды войны. С 312 лицами, которым были выданы направления, уже заключены трудовые договора, и они приступили к работе.

Работодатели могут обратиться для участия в программе, перейдя по ссылке https://forms.gle/2kkhuMqDUHUuSjtB6. Часть заработной платы лиц, трудоустроенных в рамках данной программы, финансируется Государственным агентством занятости.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)