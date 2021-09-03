ВОЗ продолжает оценивать эффективность новых вакцин от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает вакцины от коронавируса для их включения в реестр препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях на основе пожеланий и запросов производителей.

Об этом сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи в ответ на запрос Trend.

Она отметила, что ВОЗ одобряет только те вакцины, которые доказали свою безопасность и эффективность.

«В апреле 2020 года ВОЗ обнародовала минимальные критерии для вакцин, которые будут эффективны для предотвращения пандемии коронавирусной инфекции. Все вакцины, прошедшие оценку и предназначенные для экстренного применения, имеют минимальный уровень эффективности против COVID-19. Многие вакцины были протестированы с разрешения местных властей, но ВОЗ не дала оценку некоторым из ним и продолжает проводить работы в этом направлении. Результаты исследований будут обнародованы после того, как группа технических экспертов завершит оценку этих препаратов», - сказала Харманджи.

(Редактор: Константин Шапиро)